Semafori giù e auto colpite poi la fuga in via Napoleona a Como | identificata la ragazza alla guida

Una giovane donna alla guida ha causato danni e incidenti lungo via Napoleona a Como. Dopo giorni di caos, è stata finalmente identificata e sanzionata. Semafori rotti e auto colpite sono stati gli effetti di quella fuga improvvisa. La ragazza ora dovrà rispondere delle sue azioni.

È stata identificata e sanzionata la giovane automobilista responsabile della lunga scia di danni avvenuta nei giorni scorsi lungo via Napoleona, a Como. La vicenda risale alla serata di giovedì, quando un'auto in uscita dal centro cittadino ha seminato il caos lungo uno degli assi più trafficati.

