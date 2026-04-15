Un carcere situato nella regione di Cornovaglia risulta vuoto da oltre dodici mesi, con pareti invase da ratti e finestre lasciate aperte. Nonostante questa situazione, il pagamento dell’affitto, utilizzando fondi pubblici, viene effettuato regolarmente ogni mese. Il principe William riceve un assegno di circa 2,5 milioni di sterline all'anno provenienti da questa struttura, che non ha detenuti da più di un anno.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il Ducato di Cornovaglia affitta al ministero della Giustizia la prigione di HMP Dartmoor, chiusa da oltre un anno per alti livelli di radon: la nuova inchiesta che imbarazza il futuro re Il principe William porta a casa 2,5 milioni di sterline di soldi pubblici da un carcere che non ospita un detenuto da più di un anno. La prigione di HMP Dartmoor, nel Devon, è stata evacuata nel luglio 2024 dopo che nelle celle sono stati rilevati livelli pericolosi di radon, un gas naturale radioattivo associato al cancro ai polmoni. Ma il contratto d’affitto con il ministero della Giustizia è rimasto in piedi: 1,5 milioni di sterline l’anno, dal dicembre 2023.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un carcere svuotato, infestato da ratti e con finestre aperte al vento. Eppure l'affitto, pagato con soldi pubblici, arriva puntuale ogni mese al Ducato di Cornovaglia

Notizie correlate

Terreno infestato da ratti, insetti, e blatte: un condominio esasperatoRiceviamo e pubblichiamo da Pierluigi Antonazzo, amministratore pro-tempore del condominio sito in Brindisi al civico 49 della via Prov.

Leggi anche: Harry e Meghan di nuovo nella bufera: raccolte 33mila firme contro il loro viaggio extralusso in Australia pagato con i soldi pubblici

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: William e il caso in Gran Bretagna, milioni incassati da un carcere inutilizzato.

William e il caso in Gran Bretagna, milioni incassati da un carcere inutilizzatoIl Principe di Galles William avrebbe ricevuto 2,5 milioni di sterline di denaro pubblico per l'affitto di un carcere inutilizzato da quasi due anni. A riportare la notizia in Gran Bretagna è il Sunda ... adnkronos.com

Media: il principe William incassa 2,5 milioni di sterline dall’affitto di un carcere chiuso per gas radonIl Ducato di Cornovaglia percepisce un ingente reddito pubblico dall’affitto di un carcere inutilizzato, sollevando critiche sulla gestione patrimoniale e le richieste di trasparenza parlamentare ... ilsole24ore.com