Il viaggio del principe Harry e di Meghan Markle in Australia ha suscitato polemiche prima ancora della partenza, con una petizione che ha raccolto oltre 33.000 firme per protestare contro l'utilizzo di fondi pubblici per le spese di questa trasferta. La questione ha attirato l’attenzione dei media e delle istituzioni, generando discussioni sulla trasparenza delle spese e sull’immagine del viaggio.

Ancora non sono partiti e già sono al centro di una nuova bufera. Stiamo parlando, neanche a dirlo, del principe Harry e di Meghan Markle, il cui imminente viaggio in Australia sta sollevando un polverone mediatico e politico. Gli australiani, infatti, non sembrano avere alcuna intenzione di finanziare la trasferta della coppia nel loro Paese. In vista dell’arrivo dei Duchi di Sussex, previsto per il mese prossimo, l’organizzazione per i diritti civili Beyond Australia ha lanciato una dura campagna, esortando i ministri a stabilire un limite invalicabile: nessun centesimo di fondi pubblici dovrà essere utilizzato per la logistica, le misure di sicurezza o qualsiasi altra spesa legata al viaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Harry e Meghan di nuovo nella bufera: raccolte 33mila firme contro il loro viaggio extralusso in Australia pagato con i soldi pubblici

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