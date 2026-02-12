Terreno infestato da ratti insetti e blatte | un condominio esasperato

In un condominio di Brindisi, i residenti sono esasperati per le condizioni del palazzo. Il terreno intorno all'edificio è pieno di ratti, insetti e blatte. L’amministratore, Pierluigi Antonazzo, conferma che la situazione è ormai insostenibile e che si cerca una soluzione immediata. I cittadini chiedono interventi rapidi per ripulire e bonificare l’area.

Riceviamo e pubblichiamo da  Pierluigi Antonazzo, amministratore pro-tempore del condominio sito in Brindisi al civico 49 della via Prov.le per Lecce.  Alle spalle del condominio insiste un terreno incolto in corrispondenza della fine di vico Cesine, divenuto sito in cui proliferano ratti, blatte.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

