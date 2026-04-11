L' amicizia di due giovani del Brindisino è da Alfiere della Repubblica

Oggi, il presidente della Repubblica ha consegnato 28 attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che si sono distinti nel 2025 per atti di solidarietà, altruismo e senso civico. Tra i premiati, due giovani del Brindisino sono stati riconosciuti per l'amicizia e l'impegno dimostrato nel corso dell'anno passato. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità e rappresentanti delle istituzioni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito oggi (sabato 11 aprile 2026) 28 Attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. E tra di loro ci sono due giovanissimi del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Mattarella conferisce a 28 giovani l’attestato di Alfiere della Repubblica «Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di ”Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2025, si... Mattarella conferisce 28 attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica”ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che,... Karol e Emanuele, due giovani ostunesi nominati Alfieri della Repubblica da Sergio MattarellaTra i 28 ad aver ricevuto gli Attestati d’onore «per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà», c'è anche la lucana Serena Zullo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Volontariato, poesia, coraggio: ecco i nuovi Alfieri della RepubblicaDalila Brocculi, 16 anni, di Rimini, nata prematura, è una volontaria dell’associazione 'La Prima Coccola', che sostiene la Terapia intensiva neonatale della città romagnola, a supporto delle famiglie ... adnkronos.com