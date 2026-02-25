Lisa Vittozzi, stella del biathlon italiano, ha festeggiato una importante vittoria sportiva nel febbraio 2026 condividendo il momento speciale con il suo fidanzato, di nome Marco Ben 12 medaglie ai Mondiali tra cui 2 ori nella staffetta a Oberhof 2023 e nell’individuale a Novè Mesto na Morave 2024, oltre a 6 argenti e 4 bronzi. Lisa ottiene importanti riconoscimenti anche nella Coppa del Mondo: oltre a 51 podi di cui 13 vittorie, mette a referto la Coppa del Mondo 2024, quella ad inseguimento nello stesso anno e l’individuale per nel 2019, 2023 e 2024. La carriera di Lisa Vittozzi non è stata tutta medaglie e gioie. Infatti, come ha dichiarato in occasione di un’intervista a La Repubblica due anni fa, la bellunese ha sofferto di attacchi di ansia frequenti che le hanno compromesso le prestazioni sportive, fin a tal punto di pensare di ritirarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Marco, il fidanzato della campionessa Lisa Vittozzi e suo mental coach

