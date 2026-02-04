La palla di fuoco dietro il Monte Fuji | lo spettacolare video che fa pensare a un’esplosione

Un video sta facendo il giro dei social, mostrando una palla di fuoco dietro il Monte Fuji. La scena sembra un’esplosione, ma in realtà si tratta di un effetto ottico. Molti utenti si sono fermati a guardare, cercando di capire cosa fosse davvero successo. La meteora ha catturato l’attenzione di tutti, creando più domande che risposte.

Il video di una meteora che sembra cadere dietro il Monte Fuji ha acceso l’attenzione sui social: un effetto ottico suggestivo, che ha portato molti a interrogarsi su ciò che è realmente accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Monte Fuji Misteriosa palla di fuoco “sfiora” il Monte Fuji e illumina la notte giapponese: il video virale Autobotte esplode a Teano: il video choc del boato e la palla di fuoco che sale in cielo Nella giornata del 23 dicembre 2025, un'esplosione di un'autobotte sulla A1 a Teano, in provincia di Caserta, ha causato un forte boato e una palla di fuoco visibile in cielo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Monte Fuji Argomenti discussi: Una palla di fuoco verde illumina i cieli della Nuova Zelanda: possibile meteorite vicino a Wellington; In pochi minuti il furgone si trasforma in una palla di fuoco e viene distrutto dall'incendio; Note sulla patch 26.3; Così, 30 anni fa, salvai La Fenice di Venezia dall’incendio. Sembrava di sorvolare un vulcano. Palla di fuoco sul monte Fuji: il cielo del Giappone illuminato da un misterioso bolidePalla di fuoco sul monte Fuji: una meteora illumina il cielo del Giappone. Cos’è davvero il bolide fotografato e perché affascina così tanto ... greenme.it Uomo morde batteria del cellulare che gli esplode in faccia e prende fuocoUn video virale dall’India ha scioccato il web: un uomo viene ripreso mentre morde la batteria del proprio smartphone , scatenando una ... notizie.tiscali.it Ieri una meteora è esplosa alle spalle del monte Fuji. Si stima che l’oggetto, non più grosso di qualche decina di centimetri, procedesse a una velocità di circa 20 km al secondo x.com Una di quelle immagini che si vedono poche volte nella vita. Il 1 febbraio, alle 21 ore locali giapponesi, ripresa da una camera che punta il Monte Fuji, una meteora è esplosa alle spalle dell'imponente montagna. L'impatto è avvenuto a oltre 20 km al secondo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.