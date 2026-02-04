La palla di fuoco dietro il Monte Fuji | lo spettacolare video che fa pensare a un’esplosione

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video sta facendo il giro dei social, mostrando una palla di fuoco dietro il Monte Fuji. La scena sembra un’esplosione, ma in realtà si tratta di un effetto ottico. Molti utenti si sono fermati a guardare, cercando di capire cosa fosse davvero successo. La meteora ha catturato l’attenzione di tutti, creando più domande che risposte.

Il video di una meteora che sembra cadere dietro il Monte Fuji ha acceso l’attenzione sui social: un effetto ottico suggestivo, che ha portato molti a interrogarsi su ciò che è realmente accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Monte Fuji

