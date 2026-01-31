L' esplosione nella palazzina l' incendio e il crollo | muoiono due anziani ad Adelfia Lui gridava aiuto poi un altro boato

Due anziani hanno perso la vita questa mattina ad Adelfia dopo un'esplosione che ha causato un incendio e il crollo di una palazzina. I vicini hanno sentito prima un boato, poi uno scontro fortissimo che ha fatto tremare i muri. Uno degli anziani urlava aiuto mentre le fiamme si alzavano alte e il fumo nero si diffondeva nell’aria. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare i decessi. La scena è rimasta sotto

Una prima esplosione, poi seguita da un secondo scoppio. Il crollo delle pareti perimetrali dell'edificio, il fumo nero e le fiamme alte. Erano da poco passate le 13, quando in via Oberdan, ad Adelfia, si è verificata l'esplosione in una palazzina abitata da due anziani coniugi.Le complesse.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

