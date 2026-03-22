Un ex politico ricorda un avversario che, pur mantenendo un atteggiamento diretto e deciso, rimaneva nel campo delle dispute politiche, sottolineando la sua abilità nel comunicare. Il racconto ripercorre momenti di un passato fatto di stagioni politiche diverse, dove la passione iniziava tra i banchi di scuola e si consolidava nel tempo attraverso l’impegno pubblico.

Il ricordo affiora con il tono di chi ha attraversato stagioni politiche molto diverse, quando la passione nasce tra i banchi di scuola e cresce lentamente fino a trasformarsi in impegno pubblico. Alessandro Alfieri (nella foto), oggi punto di riferimento del Partito Democratico in provincia di Varese, rievoca con una punta di nostalgia gli anni in cui la politica era soprattutto confronto diretto, anche duro, ma capace di lasciare segni profondi e duraturi nei rapporti personali. In quel percorso, inevitabilmente, si incontrano anche gli avversari più temuti, quelli che rappresentano un pezzo di storia del Paese. Tra questi, Umberto Bossi occupa un posto particolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diretto e ruvido nei confronti ma lo scontro restava politico: "Era un abile comunicatore"

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