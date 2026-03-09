Milano dedica una cerimonia ai nuovi “Giusti” riconosciuti per aver combattuto contro genocidi, totalitarismi e discriminazioni. La città ha celebrato figure storiche come Calamandrei e Martin Luther King, evidenziando il loro ruolo nel promuovere la giustizia. L’evento si svolge in un momento in cui la guerra e la violenza sono in aumento a livello globale.

Milano, 9 marzo 2026 – In un periodo dove la guerra e la violenza dilagano per tutto il mondo, risalta in modo ancora più importante il tentativo di promuovere la memoria del bene, onorando tutte quelle persone che hanno lottato contr o genocidi, totalitarismi e discriminazioni. Salvando così vite umane e difendendo la dignità della persona. Coltivare la memoria di queste persone è da anni la missione di Fondazione Gariwo, che lo scorso 6 marzo ha celebrato la Giornata dei Giusti. E ora, mercoledì mattina a Milano, su delibera dell’Assemblea dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano (Fondazione Gariwo, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), verranno nominati cinque Giusti per l’anno 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Calamandrei a Martin Luther King: Milano celebra i suoi nuovi “Giusti”

