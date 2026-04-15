Umido gettato in strada blitz di ispettori ambientali e vigili | prime sanzioni
Nelle ultime ore sono state elevate le prime sanzioni a seguito di scarico irregolare di umido in strada. Gli ispettori ambientali volontari comunali, in collaborazione con il Nucleo Ecologia della Polizia Municipale, hanno svolto controlli mirati nel territorio di Nocera Inferiore. Durante le verifiche, sono state identificate diverse situazioni di conferimento non conforme, portando all’emissione di denunce ufficiali. Le operazioni proseguono per garantire il rispetto delle norme ambientali.
Umido scaricato irregolarmente in strada, scattano le prime denunce. Da giorni, gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali insieme al Nucleo Ecologia della Polizia Municipale di Nocera Inferiore, sono costantemente impegnati nelle verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti.Le sanzioniSu.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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