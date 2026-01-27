Blitz degli ispettori del lavoro nel Reggino | maxi sanzioni per Rsa cantieri e negozi

Controlli a sorpresa degli ispettori del lavoro nel Reggino hanno portato alla luce irregolarità in vari settori, tra cui Rsa, cantieri e negozi. Sono state applicate sanzioni per violazioni relative a lavoro nero, sicurezza e formazione, evidenziando l’importanza di un monitoraggio costante per garantire il rispetto delle normative.

Controlli a sorpresa degli ispettori del lavoro nel Reggino hanno smascherato gravi irregolarità in diversi settori: dipendenti in nero nelle Rsa, carenze di sicurezza nei cantieri, mancanza di formazione in aziende agricole e lavoratori irregolari nei negozi. L’azione ha portato a sospensioni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

L'Ispettorato territoriale del lavoro di Foggia ha concluso un'importante attività di vigilanza nel settore agricolo, sanzionando 11 aziende.

