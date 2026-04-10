L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità un piano strategico per la realizzazione di nuovi impianti crematori nella regione. La decisione si è resa necessaria per rispondere alla mancanza di strutture adeguate e affrontare i costi elevati attuali. La mozione approvata mira a risolvere questa carenza infrastrutturale, colmando un vuoto che si protrae da tempo.

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha dato il via libera a un piano strategico per risolvere la carenza di impianti crematori nella regione, approvando all’unanimità una mozione che punta a colmare un vuoto infrastrutturale critico. L’iniziativa, avanzata da Enrico Melasecche e Donatella Tesei e sostenuta anche dalla maggioranza dopo piccoli aggiustamenti al testo, impegna la Giunta a definire rapidamente un Piano regionale di coordinamento, come previsto dalla normativa nazionale della Legge 1302001, individuando i luoghi minimi e i criteri per l’apertura di almeno due nuovi poli. Il peso economico del trasferimento dei defunti fuori dai confini regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, via libera ai nuovi crematori: stop ai costi folli

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L'Aula approva atto contro l'isolamento infrastrutturale dell'AltotevereL'Assemblea legislativa dell'Umbria ha dato il via libera con voto unanime dei presenti (18) ad una Proposta di risoluzione già condivisa in Seconda commissione in tema di 'Isolamento infrastrutturale ... ansa.it

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Tribunale di Terni a rischio di soppressione. Insorge l'Ordine degli avvocati: "Gravissime conseguenze per la giustizia in Umbria". L'Associazione nazionale magistrati ha presentato al governo nazionale un documento contenente la proposta di riduzione degli - facebook.com facebook

È morto in Umbria, dopo una lunga malattia, Beppe #Sebaste, poeta, scrittore e filosofo, figura di rilievo nel panorama culturale italo-francese. Nato a Parma nel 1959, si era formato a Bologna con Luciano Anceschi e Umberto Eco, collaborando poi con L’ x.com