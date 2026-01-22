Nuova Pac Confagricoltura Toscana lancia l’allarme Meno fondi e più incertezza per le imprese

Confagricoltura Toscana esprime preoccupazione per la nuova Pac 2028-2034 proposta dalla Commissione europea, che potrebbe comportare una diminuzione dei fondi disponibili e un aumento dell’incertezza per le imprese agricole toscane. La riduzione delle risorse potrebbe influire negativamente sulla sostenibilità e sulla competitività del settore, rendendo necessarie misure di attenzione e pianificazione.

La nuova Politica agricola comune per il periodo 2028-2034, così come proposta dalla Commissione europea, rischia di avere un impatto molto pesante sull’agricoltura toscana, con una riduzione significativa delle risorse e un aumento dell’incertezza per le imprese del settore. A lanciare l’allarme è Confagricoltura Toscana, al termine della conferenza stampa che si è svolta alle Giubbe Rosse di Firenze. “A fronte di un aumento complessivo del bilancio dell’Unione europea, che passerebbe da 1.200 a quasi 2.000 miliardi di euro – spiega il presidente di Confagricoltura Toscana, Carlo Bartolini Baldelli – il budget destinato alla Pac scende da 378 a circa 294 miliardi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: AEW: PAC lancia la sfida, Tony Khan ufficializza Darby Allin vs PAC a Full Gear I fondi della nuova ’Pac’: "Ci sono maggiori risorse"Le recenti indicazioni di Bruxelles sulla PAC 2028-2034 prevedono un incremento delle risorse dedicate al settore agricolo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Confagricoltura Arezzo: inaccettabile uno scambio tra Pac e Mercosur; OGGI IN CITTÀ!; Allo stabilimento di Albinia 85mila tonnellate di pomodori. Pac, Confagricoltura Toscana: Rischio mazzata per imprese della regioneLa nuova Politica agricola comune per il periodo 2028-2034, così come proposta dalla Commissione europea, rischia di avere conseguenze molto pesanti ... gonews.it I fondi della nuova ’Pac’: Ci sono maggiori risorseRossi: Per l’Italia 10 miliardi in più, ne trarrà benefici anche la Maremma ... msn.com Luce Nuova sui fatti, 11° puntata. Mobilità a Viterbo, Confagricoltura, Totò Band, Ballando nel mondo e Divulgamus @follower @fanpiùattivi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.