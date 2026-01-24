Dopo il furto nella chiesa di San Bartolomeo a Nocera Inferiore, il parroco sottolinea l'importanza di chiedere piuttosto che ricorrere al furto. L’episodio evidenzia come le chiese, spesso punti di riferimento comunitari, siano ancora soggette a furti, mettendo in evidenza la necessità di maggiore attenzione e di soluzioni condivise per la sicurezza.

Chiese ancora nel mirino dei ladri. Martedì scorso ignoti si sono introdotti nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Nocera Inferiore riuscendo a forzare la cassetta in legno delle offerte. L'appello Il parroco, don Giuseppe Villani, ha sporto denuncia alle forze dell'ordine e lasciato un.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Furto in chiesa: ritrovata e restituita cassettina delle offerteDesideriamo esprimere un sincero ringraziamento a coloro che hanno ritrovato e restituito la cassetta delle offerte sottratta ieri in parrocchia.

Argomenti discussi: Scassinata la cassetta delle offerte in chiesa, il parroco: Non c’è bisogno di rubare, basta chiedere.

