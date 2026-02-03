Diritto allo studio | 210 mila euro per i libri gratuiti nelle scuole primarie Coinvolti circa 5 mila studenti
Rimini mette a disposizione 210 mila euro per garantire libri gratuiti nelle scuole primarie. Circa 5 mila studenti beneficeranno di questa misura, che conferma l’impegno del Comune nel sostenere il diritto allo studio.
Rimini investe sul diritto allo studio e conferma la gratuità totale dei libri di testo per le scuole primarie. Con uno stanziamento di 210 mila euro, il Comune garantirà anche per il prossimo anno scolastico la fornitura dei testi – compresi quelli di inglese e religione – a circa 5 mila bambine.🔗 Leggi su Riminitoday.it
