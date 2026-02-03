Diritto allo studio | 210 mila euro per i libri gratuiti nelle scuole primarie Coinvolti circa 5 mila studenti

Rimini mette a disposizione 210 mila euro per garantire libri gratuiti nelle scuole primarie. Circa 5 mila studenti beneficeranno di questa misura, che conferma l’impegno del Comune nel sostenere il diritto allo studio.

Rimini investe sul diritto allo studio e conferma la gratuità totale dei libri di testo per le scuole primarie. Con uno stanziamento di 210 mila euro, il Comune garantirà anche per il prossimo anno scolastico la fornitura dei testi – compresi quelli di inglese e religione – a circa 5 mila bambine.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Rimini destina oltre 67 mila euro per ridurre le tariffe delle mense di nidi, scuole d’infanzia e primarie

Il Comune di Rimini ha stanziato oltre 67 mila euro per abbassare le tariffe delle mense di nidi, scuole d'infanzia e primarie per l’anno scolastico 20252026.

Da 12 mila a 25 mila euro: cambia la borsa di studio dei futuri medici di famiglia

Diritto allo studio, 210 mila euro per i libri gratuiti alle primarie di Rimini
Il Comune di Rimini conferma il proprio impegno sul fronte del diritto allo studio e rinnova la gratuità totale dei libri di testo per le scuole primarie.

Rimini, 210 mila euro per i libri gratuiti nelle scuole primarie
Rimini investe sul diritto allo studio e conferma la gratuità totale dei libri di testo per le scuole primarie. Così l'amministrazione comunale annuncia uno stanziamento di 210 mila euro.

