Ultimissime Juve LIVE | stagione finita per Milik lesione anche per Cabal

Nelle ultime notizie sulla Juventus, si segnala la fine della stagione per Milik a causa di una lesione. Anche Cabal ha riportato una lesione, con aggiornamenti sulle sue condizioni. La redazione JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle vicende che coinvolgono la squadra nelle ultime ore.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 15 aprile 2026. Infortunio Cabal, lesione anche per il colombiano: gli ultimi aggiornamenti. Ore 14.00 – Infortunio Cabal, lesione stagione anche per il colombiano: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore colombiano Infortunio Milik in allenamento, c’è lesione del bicipite: stagione finita per il polacco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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