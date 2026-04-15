Infortunio Milik in allenamento c’è lesione del bicipite | stagione finita per il polacco Il bollettino

Durante un allenamento, l’attaccante è rimasto coinvolto in un infortunio che ha rivelato una lesione al bicipite. Gli esami medici hanno confermato che si tratta di una lesione al muscolo, impedendo al giocatore di proseguire la stagione. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, che indica come l’atleta non potrà più scendere in campo per il resto dell’anno.

di Marco Baridon Infortunio Milik in allenamento, c’è lesione del bicipite: stagione finita per il polacco. Prosegue il calvario dell’attaccante. Il calvario di Arek Milik sembra non conoscere tregua. L’attaccante polacco, tornato faticosamente in campo nelle scorse settimane dopo un’assenza di un anno e mezzo, deve arrendersi all’ennesimo stop muscolare rimediato in allenamento. Un infortunio che lo costringerà ai box per 5 settimane, sancendo di fatto la fine anticipata della sua stagione. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL BOLLETTINO UFFICIALE – In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il Jmedical.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Milik in allenamento, c’è lesione del bicipite: stagione finita per il polacco. Il bollettino Notizie correlate Infortunio Skorupski, rischio stagione finita per il polaccoArrivano brutte notizie per il Bologna che rischia di aver perso il proprio portiere fino al termine della stagione in corso. Leggi anche: Era rientrato da poco, ma non c'è pace per Milik. Ecco l'ennesimo infortunio e stagione finita