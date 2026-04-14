Ultimissime Juve LIVE | discorsi avanzati per il rinnovo di Locatelli Yildiz lavora a parte

Nelle ultime ore, la Juventus ha avviato discussioni per il rinnovo contrattuale di Locatelli, mentre Yildiz si prepara a tornare in campo dopo aver svolto lavoro individuale. La redazione di JuventusNews24 segue in tempo reale gli aggiornamenti sulla situazione della squadra e le novità di giornata riguardanti i giocatori. La giornata si concentra sulle trattative e sugli allenamenti dei calciatori, con particolare attenzione alle strategie del club per il futuro.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 14 aprile 2026. Infortunio Yildiz, il turco oggi ha lavorato a parte alla Continassa. Cosa filtra in vista del match con il Bologna. Ore 14.22 – Infortunio Yildiz, il turco oggi ha lavorato a parte alla Continassa. Cosa filtra in vista del match con il Bologna Rinnovo Locatelli, trattativa avanzata tra la Juventus e il calciatore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: discorsi avanzati per il rinnovo di Locatelli. Yildiz lavora a parte Ultimissime Juve LIVE: Locatelli verso il rinnovo, le probabili di Roma JuveCalciomercato Juve, tanti i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie. Ultimissime Juve LIVE: ufficiale il rinnovo di McKennie, si lavora a quello di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.