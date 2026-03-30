Ultimissime Juve LIVE | Vlahovic Kelly e Thuram incontrano i tifosi le news sul rinnovo di Spalletti
Nelle ultime ore, i giocatori della Juventus hanno incontrato i tifosi in occasione di un evento pubblico, mentre si continua a seguire da vicino la trattativa per il rinnovo di contratto di un tecnico. Sul fronte delle notizie, si sono susseguite aggiornamenti sulla squadra e sui possibili sviluppi relativi alle trattative di mercato. La redazione di JuventusNews24 fornisce in tempo reale le ultime novità dalla società.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 30 marzo 2026. Juventus: Vlahovic, Kelly e Thuram hanno incontrato i tifosi bianconeri allo Store dello Stadium – FOTO. Ore 18.59 – Juventus: Vlahovic, Kelly e Thuram hanno incontrato i tifosi bianconeri allo Store dello Stadium – FOTO Spalletti Juve, si attende l’annuncio del rinnovo. Sky: «Potrebbe arrivare proprio quel giorno». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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