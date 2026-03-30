Ultimissime Juve LIVE | Vlahovic Kelly e Thuram incontrano i tifosi le news sul rinnovo di Spalletti

Nelle ultime ore, i giocatori della Juventus hanno incontrato i tifosi in occasione di un evento pubblico, mentre si continua a seguire da vicino la trattativa per il rinnovo di contratto di un tecnico. Sul fronte delle notizie, si sono susseguite aggiornamenti sulla squadra e sui possibili sviluppi relativi alle trattative di mercato. La redazione di JuventusNews24 fornisce in tempo reale le ultime novità dalla società.