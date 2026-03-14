Ultimissime Inter LIVE | Chivu verso il rinnovo le probabili formazioni in vista dell’Atalanta

In queste ore si discute del possibile rinnovo contrattuale di Chivu, mentre si avvicinano le probabili formazioni dell’Inter per la partita contro l’Atalanta. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità che riguardano la squadra nerazzurra e le scelte tecniche in vista dell’importante incontro.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 14 MARZO. Probabili formazioni Inter Atalanta, Chivu tra ritorni e certezze: le possibili scelte dei due tecnici. Probabili formazioni Atalanta Inter, le possibili scelte di Cristian Chivu e Raffaele Palladino per il match in programma alle 15:00 Chivu tra riscatto e rinnovo, ripartire subito contro l’Atalanta: nel frattempo l’Inter pensa a blindarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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