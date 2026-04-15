Appiano Gentile Inter | Bisseck e Lautaro assenti contro il Cagliari

L’Inter si prepara per la sfida contro il Cagliari con alcune assenze importanti. Bisseck e Lautaro sono stati esclusi dalla lista dei convocati a causa di infortuni. La squadra si allena ad Appiano Gentile, mentre si attendono aggiornamenti sui tempi di recupero dei giocatori infortunati. Non ci sono diffidati tra i calciatori disponibili per la prossima partita.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Preparazione in vista della gara di venerdì contro il Cagliari. Bisseck e Lautaro non riusciranno ad essere della partita. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Bisseck: lieve risentimento ai flessori coscia destra, tentativo rientro dalla metà di aprile Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Probabile formazione Inter.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Bisseck e Lautaro assenti contro il Cagliari Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: contro il Cagliari assenti Bisseck e Lautaro, c’è un classe 2006 del Barcellona nel mirino di Ausiliodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Appiano Gentile Inter: vigilia della sfida contro il Como. Out Lautaro Martinezdi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter, Bisseck ancora out. Non ci sono altre situazione da valutare: Chivu orientato a…; Inter, da domani testa al Como: Bisseck ancora in dubbio; Inter, Bisseck cerca di recuperare per il Cagliari: le news; Inter, niente Como per Bisseck: ecco quando tornerà a disposizione il difensore. Inter-Cagliari, possibile convocazione per Lautaro e Bisseck? Le ultime da Appiano GentileL'Inter prepara la sfida contro il Cagliari concedendosi un giorno di riposo in più, facendo però il punto sugli infortunati. spaziointer.it Allenamento Inter, il verdetto su Lautaro e Bisseck: doppio forfait contro il Cagliari? Le indicazioni dalla seduta odierna ad Appiano GentileAllenamento Inter, il verdetto su Lautaro e Bisseck: doppio forfait contro il Cagliari? Le indicazioni dalla seduta odierna ad Appiano Gentile ... calcionews24.com CHE GIORNATA PER NADIA! Nadia Battocletti, l'atleta azzurra reduce dallo storico argento nei 10.000 metri ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, è stata ospite dell'Inter presso il centro sportivo di Appiano Gentile. La mezzofondista ha assistito alla facebook Results for " Buone notizie per l’ #Inter: Hakan #Calhanoglu è tornato ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile dopo lo x.com