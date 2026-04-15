Ultimissime Inter LIVE | contro il Cagliari assenti Bisseck e Lautaro c’è un classe 2006 del Barcellona nel mirino di Ausilio

Nella partita contro il Cagliari, l’Inter dovrà fare a meno di Bisseck e Lautaro. Tra le novità, si parla di un giovane giocatore del Barcellona del 2006 nel mirino di Ausilio. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle ultime notizie della squadra nerazzurra.

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