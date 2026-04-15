Ugarte può essere un’occasione | il Napoli ci pensa

Il centrocampista, arrivato al Manchester United questa stagione, non sta avendo molte opportunità in campo e non si sta distinguendo. Le sue presenze risultano limitate e la sua performance non ha attirato l'attenzione dei vertici del club. Alla luce di queste situazioni, si fa strada l'ipotesi di un possibile trasferimento alla fine dell’attuale campionato, con il Napoli tra le squadre interessate.

Manuel Ugarte non sta trovando minutaggio e ne brillando particolarmente al Manchester United. Il centrocampista, dunque, è probabile che a fine stagione saluti i Red Devils. Non c’è una vera e propria trattativa con il Napoli, ma il calciatore è stato proposto a varie società Il calciatore non sembra trovarsi bene a Manchester, tanto che avrebbe già iniziato a mandare il suo agente – Jorge Mendes – a trovargli una squadra. Il calciatore, per il momento, sarebbe stato offerto a Juventus, Napoli e Milan in Italia, con qualche interesse anche da parte di Galatasaray, Tottenham (senza retrocessione) e Newcastle. Jorge Mendes, però, starebbe agendo con il benestare dello United.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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