L'Inter sta valutando la possibilità di cedere un difensore azzurro. Il Barcellona ha effettuato un sondaggio, mentre in Inghilterra diverse squadre potrebbero mostrare interesse per il giocatore. La decisione sulla cessione potrebbe servire a finanziare il mercato di gennaio. Attualmente, non ci sono ancora annunci ufficiali o trattative concluse.

I fischi perpetui stanno funzionando come acceleratori di un finale plausibile: Alessandro Bastoni e l’Inter possono lasciarsi a fine stagione, senza rancore e senza strappo. È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato: ad aprile compirà 27 anni, quindi è ancora un difensore relativamente giovane, ha un curriculum di assoluto rispetto ed è titolare della Nazionale. Ecco perché, con il contratto in scadenza nel 2028, Bastoni sta valutando insieme alla famiglia e allo staff un clamoroso trasloco. Era arrivato a Milano giovanissimo, con poche presenze nell’Atalanta e con un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato

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