Il Napoli sta valutando l’opportunità di acquistare il centrocampista Manuel Ugarte, che attualmente milita nel Manchester United. Secondo fonti di mercato, Ugarte potrebbe lasciare i Red Devils al termine della stagione. La trattativa tra le parti sembra essere in fase di discussione, anche se non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali. Ugarte è al centro delle attenzioni di diverse squadre di Serie A.

Manuel Ugarte è destinato a lasciare il Manchester United al termine della stagione e torna a essere un nome caldo sul mercato europeo, con possibili sviluppi anche in Italia. Il centrocampista uruguaiano, assistito dal noto agente Jorge Mendes, sarebbe stato proposto già a inizio stagione al Napoli, che però in quel momento ha preferito non affondare il colpo. Il futuro del classe 2001 resta dunque aperto, con diversi scenari possibili in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Cannavaro: “Ferrara? Io gli ho detto di non arrabbiarsi, è inutile. Ci sono dinamiche da professionista che vanno capite” Raiola: “Ibrahimovic deve giocare ancora 5 o 6 anni, non lo faccio smettere, deve ripagarmi del lavoro fatto per lui. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, occasione Ugarte dal Mancheste United

Juventus, scatto per Ugarte: lo United fissa il prezzoCentrocampo Juventus: scatto per Ugarte, lo United fissa il prezzo del colpo mondiale.

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Temi più discussi: Ugarte, il centrocampista è in uscita dallo United: il Napoli fiuta l’occasione; Manuel Ugarte potrebbe essere ceduto dal Manchester United: chi potrebbe essere un'alternativa economica?; Il Napoli pensa a Ugarte, sarebbe un ritorno di fiamma; Juventus e Milan si sfidano per Ugarte del Manchester United.

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Ugarte via dallo United: un anno fa era stato offerto al Napoli. Possibile ritorno di fiammaSe Casemiro, centrocampista brasiliano in uscita dal Manchester United, non sembra poter sbarcare in Italia nella prossima estate - nonostante si fosse. m.tuttomercatoweb.com

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