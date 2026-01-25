Castello Segreto 2026 | un anno di aperture straordinarie al Real Castello di Moncalieri

Il 2026 vedrà il ritorno del progetto “Castello Segreto” al Real Castello di Moncalieri, promosso dall’Associazione Amici del Castello e del Parco. Dopo il positivo riscontro dell’edizione precedente, il programma prevede aperture straordinarie durante tutto l’anno, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire i tesori e la storia di questo patrimonio storico in modo riservato e approfondito.

L'iniziativa, possibile grazie alla sinergia con il 1° Reggimento Carabinieri "Piemonte" e il Comune di Moncalieri.

