Ufficiale | chiude l' asilo nido Porto Antico

È stata comunicata la chiusura dell’asilo nido Porto Antico, confermata dopo le anticipazioni di fine marzo. Si tratta dell’unica struttura montessoriana dedicata alla prima infanzia nella zona del porto che non riaprirà a settembre. La decisione riguarda esclusivamente questa realtà educativa e non coinvolge altre strutture simili presenti in città. La notizia è stata resa nota ufficialmente dalle autorità competenti.