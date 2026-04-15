Ufficiale | chiude l' asilo nido Porto Antico
È stata comunicata la chiusura dell’asilo nido Porto Antico, confermata dopo le anticipazioni di fine marzo. Si tratta dell’unica struttura montessoriana dedicata alla prima infanzia nella zona del porto che non riaprirà a settembre. La decisione riguarda esclusivamente questa realtà educativa e non coinvolge altre strutture simili presenti in città. La notizia è stata resa nota ufficialmente dalle autorità competenti.
Come anticipato da GenovaToday lo scorso 31 marzo, è arrivata la conferma della chiusura del micronido Porto Antico, unica realtà Montessoriana a Genova tra le strutture educative della primissima infanzia che non riaprirà a settembre. Lo hanno confermato oggi, durante una riunione con le.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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