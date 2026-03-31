Chiude il micronido Porto Antico stop all’unica struttura montessoriana comunale per la fascia 0-3 anni

Il micronido Porto Antico, l’unica struttura comunale a Genova basata sul metodo Montessori per bambini tra 0 e 3 anni, non riaprirà a settembre. La decisione riguarda la chiusura definitiva della struttura, che non sarà più disponibile per le famiglie della zona. Restano ancora sconosciuti i motivi alla base di questa scelta e se ci saranno eventuali alternative per i piccoli utenti.

La decisione comunicata alle famiglie dalla Direzione Scuola. I genitori: "Siamo allibiti" Addio al micronido Porto Antico, l'unica realtà Montessoriana a Genova tra le strutture educative della primissima infanzia, non riaprirà a settembre. La decisione è stata comunicata solo pochi giorni fa dalla Direzione di Area Scuola con una lettera in risposta a una richiesta di chiarimenti da parte dei genitori, ai quali era giunta voce di una possibile chiusura del nido che oggi ospita 15 bambini, su 18 posti disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di età. Nella comunicazione arrivata ai genitori si legge che l'amministrazione comunale, nell'ambito della programmazione dei servizi 0-3 ha avviato una riflessione orientata al potenziamento dell'offerta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati L’antico forno chiude. Addio a 125 anni di storiaCon quel portone in vetro oscurato dalle tendine, che si è chiuso per l’ultima volta, svaniscono profumi, sapori, ricette, abitudini, volti, che... La formazione originale dei Litfiba torna con un grande concerto al Porto Antico per i 40 anni di “17 Re”Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale: un tour di 20 date in giro per l’Italia per...