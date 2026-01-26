UeD anticipazioni settimanali | avance spinte confessione spiazzante di Ciro

Le anticipazioni di Uomini e Donne di questa settimana svelano dettagli importanti sia per il Trono Classico che per l'Over. Tra avances più decise e confessioni inaspettate, il programma si prepara a offrire momenti di confronto e riflessione. Di seguito, le novità più rilevanti che caratterizzeranno le prossime puntate.

Questa settimana a Uomini e Donne avremo modo di assistere a diversi episodi degni di nota, sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia per quello Over. Una dama farà delle avance molto colorite ad un cavaliere, un’altra rivelerà i suoi sentimenti, e non mancheranno scontri e momenti concitati. Tra i giovani, invece, ci saranno degli addii e delle confessioni spiazzanti. Spoiler Trono Over Uomini e Donne: confessioni bollenti, dichiarazioni e liti. Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 26 al 30 gennaio 2026 rivelano che si partirà da Sebastiano Mignosa ed Elisabetta. I due si stanno frequentando, e le cose sembreranno decollare, tuttavia, l’arrivo di una nuova dama spezzerà le convinzioni di Elisabetta. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Anticipazioni UeD: Cristiana fa la scelta, confessione choc di Ciro, Gemma sbottaNella registrazione del 12 gennaio di Uomini e Donne si sono susseguite diverse novità.

