Udine il battito del basket tra i cortili | storia di un’epoca

Tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta, le strade di Udine sono diventate luoghi di incontro per i giovani appassionati di basket. Nei cortili e nelle vie della città, il suono del pallone che rimbalza sull’asfalto segnava il ritmo delle partite improvvisate, attirando sempre più ragazzi a giocare e condividere momenti di sport e socialità. Questa scena di strada ha rappresentato un capitolo importante nella storia sportiva locale.

Tra la fine degli anni Sessanta e l’intero decennio successivo, le strade di Udine si sono trasformate in palcoscenici sportivi improvvisati, dove il rumore ritmico del pallone che rimbalza sull’asfalto fungeva da unico segnale per raggruppare i giovani. In un’epoca priva di dispositivi mobili per coordinare gli incontri, la certezza di trovarsi nello stesso luogo e alla stessa ora era garantita dalla prevedibilità di quel suono secco e pieno che risuonava tra i quartieri. L’architettura sociale tra parrocchie e spazi comuni. La geografia urbana della pallacanestro udinese di quel periodo non seguiva i canoni dei moderni impianti, ma si intrecciava con la rete delle strutture religiose e civiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, il battito del basket tra i cortili: storia di un’epoca 32 auto d’epoca sfilano a Gangi: il fascino del motoring tra storia e mitoTrentadue auto guidate da appassionati hanno trasformato oggi il volto di Gangi, portando il fascino del motoring d’epoca tra i vicoli del borgo... Locride in festa: la 500 d’epoca rivive tra storia e paesaggi calabresi nel weekend del 22 febbraio 2026.Cinquecento in Festa: La Costa Jonica Reggina si Anima con un Raduno di Passione Domenica 22 febbraio 2026, la costa jonica reggina vibrerà al rombo... Argomenti più discussi: Udine, versi tra il cemento: la poesia scende al piano -3 per far battere il cuore dei parcheggi; Il battito urbano che incendia l’anima: Stomp!; Genova in festa per Charlotte de Witte: oltre 20mila in piazza Matteotti. Ospedale di Udine all’avanguardia: «prima risonanza cardiaca con stress farmacologico» - facebook.com facebook A Udine la mostra “Crònon” esplora il tempo tra arte, fotografia e musica fino al 25 aprile alla Galleria FARè. #Friuli #Udine #Cronaca #Cultura x.com