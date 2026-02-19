Locride in festa | la 500 d’epoca rivive tra storia e paesaggi calabresi nel weekend del 22 febbraio 2026

Il raduno di auto d’epoca ha portato la Locride in festa il 22 febbraio 2026, quando la quinta edizione della Passeggiata in 500 ha animato la costa jonica reggina. La manifestazione ha attirato decine di appassionati che hanno portato le loro Fiat 500 d’epoca tra paesaggi calabresi e vie storiche. La giornata ha visto le auto sfrecciare tra spiagge, borghi e monumenti, creando un’atmosfera di festa tra motori rombanti e sorrisi di appassionati. La passione per le auto d’epoca si è trasformata in un evento di grande richiamo locale.

Cinquecento in Festa: La Costa Jonica Reggina si Anima con un Raduno di Passione. Domenica 22 febbraio 2026, la costa jonica reggina vibrerà al rombo dei motori e al fascino d'altri tempi con la quinta edizione della Passeggiata in 500. L'evento, organizzato dal Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Reggio Calabria, porterà un corteo di appassionati e storiche vetture a esplorare i comuni di Africo, Bianco e Bovalino, celebrando un'icona del motorismo italiano e il territorio locale. L'iniziativa si propone di unire la passione per le auto d'epoca alla valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche della Locride.