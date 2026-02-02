I droni russi hanno colpito Cherkasy, in Ucraina, danneggiando alcune infrastrutture civili. Le autorità locali confermano l’attacco e stanno valutando i danni. Nessuna notizia di feriti finora.

I droni russi hanno preso di mira la città di Cherkasy, nell’Ucraina. Lo hanno reso noto le autorità locali. Il capo dell’amministrazione regionale Ihor Taburets ha detto che quattro persone sono rimaste ferite nell’attacco. Il Servizio statale di emergenza ha riferito che le infrastrutture civili, le case e le automobili sono state danneggiate a seguito dell’attacco. L’aeronautica militare ucraina ha affermato che la Russia ha lanciato durante la notte un missile balistico e 171 droni a lungo raggio. Hanno anche affermato che le difese aeree del paese hanno distrutto o intercettato 157 droni. L’attacco russo è arrivato poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelenskyy ha annunciato che il prossimo round di colloqui di pace tra le delegazioni russa e ucraina si svolgerà mercoledì e giovedì e che sono ripresi gli attacchi nei confronti di infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo nella città di Cherkasy: distrutte infrastrutture civili

