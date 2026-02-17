Ucraina Zelensky 9 feriti tra cui bambini in attacco russo

Da iltempo.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte scorsa, l'esercito russo ha lanciato un attacco contro l'Ucraina, causando nove feriti, tra cui alcuni bambini. L'attacco mirava a danneggiare le infrastrutture energetiche del paese, e i missili hanno colpito diversi impianti, lasciando molte zone senza energia.

KIEV (ITALPRESS) – Nuovo raid russo contro l'Ucraina la scorsa notte. “Si è trattato di un attacco combinato, deliberatamente calcolato per causare il maggior danno possibile al nostro settore energetico. Sono stati utilizzati quasi 400 droni e 29 missili di vario tipo, compresi quelli balistici”, scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. “A Odessa – aggiunge -, decine di migliaia di persone sono rimaste senza riscaldamento e acqua dopo l'attacco dei droni. Tutti i servizi necessari stanno lavorando per aiutare. In totale, 12 regioni sono state prese di mira e, purtroppo, 9 persone sono rimaste ferite, tra cui bambini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina zelensky 9 feriti tra cui bambini in attacco russo
© Iltempo.it - Ucraina, Zelensky “9 feriti tra cui bambini in attacco russo”

Guerra in Ucraina, attacco russo a Chernihiv: morta una donna di 80 anni, dieci feriti (tra cui tre bambini)

Ucraina, attacco russo a Kharkiv: morte quattro persone tra cui tre bambini

Un attacco russo ha colpito Kharkiv, provocando la morte di quattro persone, tra cui tre bambini.

UCRAINI CONTRO ZELENSKY #zelensky #guerraucraina

Video UCRAINI CONTRO ZELENSKY #zelensky #guerraucraina
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news del 9 febbraio. Lavrov: Trump ha tradito gli impegni presi con Putin; Guerra Ucraina-Russia, Mosca arresta l'attentatore di Alekseyev: Al soldo di Kiev; Zelensky: Presto avremo molti cambiamenti nelle operazioni di difesa aerea - Cinque morti e nove feriti a Vasilyevka in attacchi ucraini; Le notizie di lunedì 9 febbraio sul conflitto in Ucraina.

Ucraina, drone russo colpisce un bus: 15 minatori uccisi. Zelensky: Nuovi colloqui il 4 e 5 febbraio ad Abu DhabiUn attacco russo a Pavlograd uccide 15 minatori. Zelensky annuncia nuovi colloqui di pace ad Abu Dhabi il 4-5 febbraio ... ilfattoquotidiano.it

Pahlavi a Zelensky: Sappiamo cosa vuol dire vivere sotto occupazioneI due sono apparsi concordi sul sostegno reciproco e contro l'alleato russo che attinge armi dall'Iran nella guerra in Ucraina ... msn.com