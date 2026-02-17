Ucraina Zelensky 9 feriti tra cui bambini in attacco russo
La notte scorsa, l'esercito russo ha lanciato un attacco contro l'Ucraina, causando nove feriti, tra cui alcuni bambini. L'attacco mirava a danneggiare le infrastrutture energetiche del paese, e i missili hanno colpito diversi impianti, lasciando molte zone senza energia.
KIEV (ITALPRESS) – Nuovo raid russo contro l'Ucraina la scorsa notte. "Si è trattato di un attacco combinato, deliberatamente calcolato per causare il maggior danno possibile al nostro settore energetico. Sono stati utilizzati quasi 400 droni e 29 missili di vario tipo, compresi quelli balistici", scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. "A Odessa – aggiunge -, decine di migliaia di persone sono rimaste senza riscaldamento e acqua dopo l'attacco dei droni. Tutti i servizi necessari stanno lavorando per aiutare. In totale, 12 regioni sono state prese di mira e, purtroppo, 9 persone sono rimaste ferite, tra cui bambini.
Guerra in Ucraina, attacco russo a Chernihiv: morta una donna di 80 anni, dieci feriti (tra cui tre bambini)
Ucraina, attacco russo a Kharkiv: morte quattro persone tra cui tre bambini
Un attacco russo ha colpito Kharkiv, provocando la morte di quattro persone, tra cui tre bambini.
