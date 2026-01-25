Ucraina-Russia in migliaia senza riscaldamento a Kiev Zelensky a Vilnius

Il conflitto tra Ucraina e Russia continua a causare gravi conseguenze a Kiev, dove migliaia di abitazioni sono senza riscaldamento a causa degli attacchi russi. Il presidente Zelensky ha richiesto un sostegno più efficace agli alleati per rafforzare la difesa aerea e proteggere la popolazione. La situazione rimane critica e sottolinea la necessità di un intervento internazionale mirato a garantire sicurezza e supporto alle vittime del conflitto.

Ucraina: attacchi russi lasciano migliaia di persone senza riscaldamento a KievDurante la notte, le forze russe hanno lanciato 102 droni e due missili balistici Iskander sull'Ucraina, colpendo soprattutto Kiev. Kiev, 25 gen. (Adnkronos/Dpa) - Le forze russe hanno colpito l'Ucraina con 102 droni e due missili balistici Iskander durante la notte. Zelensky accusa la Russia di attaccare non solo infrastrutture critiche ma anche edifici residenziali. In 1 settimana "usati più di 1.700 droni, oltre 1.380 bombe aeree e 69 missili di vario tipo". A Kiev 1.676 condomini al buio e al freddo. Al via ad Abu Dhabi i negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Al centro del trilaterlae il nodo irrisolto del Donbass. "Se vogliono la pace" afferma il Cremlino "gli ucraini devono lasciarlo".

