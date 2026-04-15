Meloni riceve Zelensky a Palazzo Chigi | tutti i dossier sul tavolo

Il presidente ucraino ha visitato Roma per incontri ufficiali con il governo italiano. Durante il vertice, sono stati affrontati diversi temi legati alla situazione nel paese europeo. La visita si è conclusa con un incontro ufficiale a Palazzo Chigi, dove sono stati discussi vari argomenti di attualità e questioni di interesse comune tra le due nazioni.

Il presidente ucraino è arrivato a Roma per una visita istituzionale: al termine del vertice prevista anche una conferenza stampa Il presidente ucraino è arrivato a Roma per una visita istituzionale: al termine del vertice prevista anche una conferenza stampa La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. A breve avrà inizio il colloquio tra i due leader.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni riceve Zelensky a Palazzo Chigi: tutti i dossier sul tavolo Zelensky a Palazzo Chigi, abbraccio e stretta di mano con Meloni al suo arrivo Notizie correlate Stretto Hormuz, stop al bando del gas russo? Il dossier energia grande nodo sul tavolo di Palazzo Chigi(Adnkronos) – Il dossier energia resta il grande nodo sul tavolo di Palazzo Chigi. Meloni incontra Bin Salman, energia, Hormuz e difesa: tutti i dossier sul tavoloIl Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena ripartita da Gedda (prima tappa della visita nella regione del Golfo, durante la quale sono... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Meloni mercoledì’ 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Meloni riceve Zelensky a Roma, l’incontro a Palazzo Chigi: i temi del summit; Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma. Meloni riceve Zelensky a palazzo Chigi. Segui la direttaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono previste dichiarazioni congiunte. In agenda per Zelensk ... lastampa.it Palazzo Chigi, tutto pronto per il vertice Meloni-ZelenskyÈ tutto pronto a Palazzo Chigi per l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un vertice che ... iltempo.it Appuntamento sabato 18 aprile alle 16.30 nel Teatrino di Palazzo Chigi - facebook.com facebook Concluso il giro di nomine nelle partecipate, Palazzo Chigi deve decidere sul futuro di Caravelli, che scade a maggio come direttore dell’intelligence estera (Aise). Lui punta al rinnovo, ma non mancano i contendenti. Su Strategikon ( @Linkiesta) x.com