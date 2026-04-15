Ucraina Zelensky a Mattarella | grazie per sostegno priorità pace giusta

Il presidente ucraino ha espresso gratitudine al presidente italiano per il supporto fornito e ha evidenziato come la priorità sia raggiungere una pace giusta. La comunicazione è avvenuta nel corso di un incontro a Roma, dove sono stati affrontati temi legati alla collaborazione tra i due paesi e alla situazione nel territorio ucraino. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici delle discussioni.

Roma, 15 apr. (askanews) – Un rigraziamento sentito per il sostegno dell’Italia e il richiamo alla pace giusta. Così Volodymyr Zelensky nel colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Siamo davvero grati all’Italia per il vostro sostegno e per la sua personale fermezza, Signor Presidente, riguardo alla condanna dell’aggressione russa, al sostegno della nostra sovranità e, certamente, al sostegno del nostro popolo – ha detto il presidente ucraino -. Il fatto che la guerra debba finire con una pace giusta è fondamentale; per noi non è sufficiente che la guerra semplicemente finisca. Certamente, questa è una priorità”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Ucraina: Maran (Pd), 'sostegno a Kiev fino a raggiungimento pace giusta' Mattarella riceve Zelensky: "Pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina"AGI - Sergio Mattarella ha accolto Volodymyr Zelensky al Quirinale manifestandone il "vero piacere" e rinnovando "non soltanto il sentimento di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Guerra ultime notizie. Ucraina, la Germania finanzierà missili Patriot per Kiev; Ucraina e Germania firmano accordo da 4 miliardi per la Difesa; Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse. Ucraina, Zelensky a Roma da Meloni: possiamo lavorare insieme a produzione antiaerea. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it Mattarella e Meloni ricevono Zelensky: Il sostegno a Kiev continua, in gioco la sicurezza UeLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono previste dichiarazioni congiunte. In agenda per Zelensky ... lastampa.it "Oggi ho informato Giorgia della situazione sul campo di battaglia in Ucraina. Proprio adesso nei cieli dell'Ucraina ci sono di nuovo gli Shahed, ci sono gli attacchi massicci e abbiamo bisogno assolutamente dei sistemi aggiuntivi di contraerea. Per noi sono facebook Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky a Palazzo Chigi da Meloni, poi vedrà Mattarella x.com