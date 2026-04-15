Ucraina Zelensky a Mattarella | grazie per sostegno priorità pace giusta

Da ildenaro.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino ha espresso gratitudine al presidente italiano per il supporto fornito e ha evidenziato come la priorità sia raggiungere una pace giusta. La comunicazione è avvenuta nel corso di un incontro a Roma, dove sono stati affrontati temi legati alla collaborazione tra i due paesi e alla situazione nel territorio ucraino. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici delle discussioni.

Roma, 15 apr. (askanews) – Un rigraziamento sentito per il sostegno dell’Italia e il richiamo alla pace giusta. Così Volodymyr Zelensky nel colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Siamo davvero grati all’Italia per il vostro sostegno e per la sua personale fermezza, Signor Presidente, riguardo alla condanna dell’aggressione russa, al sostegno della nostra sovranità e, certamente, al sostegno del nostro popolo – ha detto il presidente ucraino -. Il fatto che la guerra debba finire con una pace giusta è fondamentale; per noi non è sufficiente che la guerra semplicemente finisca. Certamente, questa è una priorità”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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