Ucraina | Maran Pd ' sostegno a Kiev fino a raggiungimento pace giusta'

Il presidente Zelensky ha parlato davanti al Parlamento europeo per chiedere sostegno continuo a Kiev, innescando un dibattito acceso tra i membri. La richiesta nasce dalla necessità di garantire una pace giusta e duratura, mentre le tensioni tra le parti si intensificano. In aula, i deputati hanno ascoltato con attenzione, alcuni manifestando solidarietà mentre altri chiedevano prudenza. La discussione prosegue senza una soluzione immediata.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Oggi, il presidente Zelensky ha partecipato a una sessione straordinaria del Parlamento europeo a quattro anni dall'inizio dell'invasione. Ammiriamo il coraggio del popolo ucraino e dobbiamo continuare a sostenerlo in ogni modo possibile fino al raggiungimento di una pace giusta e all'adesione dell'Ucraina all'Ue". Così l'europarlamentare Pd - S&D Pierfrancesco Maran nel quarto anniversario dall'inizio della guerra in Ucraina.