Ucraina Mattarella-Zelensky discutono di situazione in MO e aiuti Ue

Il 15 aprile al Quirinale, il presidente della Repubblica italiana ha incontrato il presidente ucraino. Durante l’incontro si sono discussi aspetti relativi alla situazione nel Medio Oriente e alla possibilità di sbloccare gli aiuti provenienti dall’Unione Europea per l’Ucraina. La riunione ha riguardato anche questioni di natura politica e diplomatica legate alla crisi in corso in Ucraina.

Roma, 15 apr. (askanews) – La situazione in Medioriente e il possibile sblocco degli aiuti da parte dell’Ue all’Ucraina sono stati alcuni dei temi al centro del colloquio al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Mattarella ha ribadito, fanno sapere, il fermo e costante impegno e sostegno all’Ucraina da parte dell’Italia. L’Italia è per la pace, che deve essere sempre fondata sul rispetto del diritto internazionale e della sovranità territoriale, è il ragionamento del capo dello Stato. Ribadito anche l’appoggio per l’Ucraina nella Ue come ha detto anche la la presidente del consiglio Giorgia Meloni al termine dell’incontro a palazzo Chigi con Zelensky.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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