Ucraina Salvini | Zelensky dopo tutti gli aiuti ha il coraggio di lamentarsi

L'intervento di Salvini a Rivisondoli ha suscitato commenti sulla situazione in Ucraina. Secondo il leader, Zelensky avrebbe espresso insoddisfazione nonostante gli ingenti aiuti ricevuti. La questione mette in luce le tensioni e le percezioni sul supporto internazionale e sulla gestione delle risorse destinate al paese. Un tema che continua ad essere al centro del dibattito politico e pubblico.

Rivisondoli, 25 gen. (askanews) – “Abbiamo sentito Zelensky che dopo tutti i soldi, gli sforzi, gli aiuti che ha avuto, ha pure il coraggio di lamentarsi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento conclusivo della kermesse leghista Idee in Movimento a Rivisondoli. “Amico mio – ha proseguito – stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini, credibilità e dignità, firma l’accordo di pace prima possibile. Devi scegliere fra una sconfitta e una disfatta. Nel 2022 c’erano quelli che dicevano ‘tranquilli, con le sanzioni di Bruxelles Putin è in ginocchio in tre settimane’.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ucraina, Meloni vede Zelensky: unità sui passi per la pace. Salvini: Kiev ha perso guerra,basta aiutiL’incontro tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky a Roma si è svolto con un abbraccio nel cortile di Palazzo Chigi, durato un’ora e mezza.

