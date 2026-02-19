Ucraina Zelensky | Usa e Russia discutono nuovo documento per Nato
Il presidente ucraino Zelensky ha confermato che gli Stati Uniti e la Russia stanno negoziando un nuovo accordo riguardante la Nato. Secondo lui, le due potenze stanno confrontando le loro posizioni per evitare escalation militari. Zelensky ha aggiunto che l’Europa potrebbe essere coinvolta in queste trattative, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le grandi nazioni, mentre si cerca di trovare una soluzione diplomatica. La discussione prosegue senza indicazioni di una conclusione immediata.
(Adnkronos) – "So che gli americani, e forse alcuni europei, stanno discutendo un nuovo documento tra Nato e Russia". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa il punto sui complessi negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Il leader di Kiev, in una serie di messaggi diffusi sui social, sembra fare riferimento ad un altro .
