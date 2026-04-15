Ucraina l' abbraccio di Meloni a Zelensky al suo arrivo a Palazzo Chigi

Da lapresse.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al suo arrivo a Palazzo Chigi, il presidente ucraino è stato accolto con un abbraccio dalla presidente del Consiglio. L'incontro tra i due leader si è svolto nel rispetto delle procedure ufficiali, senza ulteriori dettagli pubblicati in questa fase. La visita si inserisce in un momento di attenzione internazionale sulla crisi in Ucraina.

Caloroso abbraccio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo a Palazzo Chigi. I due hanno poi posato per le foto di rito all’esterno e all’interno dell’edificio, prima del colloquio bilaterale. Dopo le dichiarazioni congiunte, Zelensky si trasferirà al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, l'abbraccio di Meloni a Zelensky al suo arrivo a Palazzo Chigi

Zelensky a Palazzo Chigi, abbraccio e stretta di mano con Meloni al suo arrivo

Video Zelensky a Palazzo Chigi, abbraccio e stretta di mano con Meloni al suo arrivo

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