La premier italiana ha incontrato il presidente ucraino a Palazzo Chigi, annunciando l'interesse dell’Italia a collaborare con l’Ucraina nella produzione di droni. Durante l’incontro, sono stati confermati il sostegno totale a Kiev e la volontà di lavorare insieme su questo progetto. La visita si è concentrata sull’argomento, senza ulteriori dettagli pubblicati sul momento.

AGI - "L'Italia è interessata alla produzione dei droni con l' Ucraina ". Lo annuncia la premier Giorgia Meloni accogliendo il presidente ucraino Zelensky a Palazzo Chigi e confermando il sostegno a "360 gradi" a Kiev. Un "Occidente diviso e un' Europa spaccata" sarebbero un " regalo a Mosca ", è la linea della premier ribadita nelle dichiarazioni congiunte seguite all'incontro con il leader di Kiev. "Ci siamo oggi confrontati molto anche su come rafforzare la nostra cooperazione in materia di difesa. L'Italia, in particolare, è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta, soprattutto in materia dei droni, dove sappiamo bene che l' Ucraina in questi anni è diventata una nazione guida ", spiega la presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni riceve Zelensky: "Insieme a Kiev per la produzione di droni"

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