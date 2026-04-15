A Massa, un uomo è morto in circostanze ancora da chiarire. Un indagato ha dichiarato di non aver avuto contatti fisici con la vittima, mentre un altro ha affermato di aver colpito la persona con una testata. L’avvocato di uno degli indagati ha riferito che il suo assistito nega ogni responsabilità e si dice dispiaciuto per quanto accaduto, precisando di essere estraneo alla parte dei fatti che ha portato alla morte del 47enne.

"Il mio assistito contesta ogni addebito e ha detto di non aver sfiorato" Giacomo Bongiorni: "ovviamente è dispiaciutissimo per quanto accaduto", ma "estraneo alla parte dei fatti che vedono l'esito finale", la morte del padre 47enne. Lo ha detto l'avvocato Giorgio Furlan, difensore di Alexandru Miron, uno dei due maggiorenni fermati con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni sabato scorso in una piazza di Massa, al termine dell'interrogatorio di garanzia in carcere. L'altro maggiorenne fermato, Eduard Carutasu, al gip, come ha riferito il suo difensore Enzo Frediani, ha detto che ci sarebbe stata una discussione tra i due gruppi, ma "la cosa sembrava finita là.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso a Massa, un indagato 'non l'ho sfiorato', l'altro 'vittima dato testata'

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