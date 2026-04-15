A Massa, uno dei due arrestati per il pestaggio ha dichiarato che Bongiorni avrebbe colpito con una testata un amico. La testimonianza di uno degli uomini coinvolti modifica la versione dei fatti rispetto a quanto inizialmente ricostruito. L'episodio si è verificato davanti a un luogo pubblico e ha portato alla decisione di fermare le persone ritenute responsabili dell'aggressione. La vicenda prosegue con le indagini delle forze dell'ordine.

Emergono nuovi dettagli sul pestaggio costato la vita a Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa nella serata dell'11 aprile. A fornirli è Eduard Carutasu, uno dei due maggiorenni finiti in carcere, durante l'interrogatorio davanti al Gip. Una ricostruzione che potrebbe incidere sul quadro delle responsabilità. Secondo il racconto, tutto sarebbe partito da un episodio banale. Dopo che i ragazzi hanno raccolto dei vetri di una bottiglia sarebbe nata una discussione tra il gruppo di giovani e la vittima. Una tensione che, almeno inizialmente, sembrava essersi esaurita. La situazione però sarebbe degenerata poco dopo. Bongiorni infatti sarebbe tornato indietro e avrebbe "assestato una testata a uno", mentre il cognato "si è fatto sotto".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Massa, uno dei due fermati per il pestaggio: "Bongiorni ha dato una testata al mio amico"

Notizie correlate

Leggi anche: Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, uno dei minorenni è un pugile: ha detto di aver reagito "dopo una testata"

Massa, pestaggio dopo un rimprovero: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio, Fialdini: ‘Era mio amico’La drammatica morte di Giacomo Bongiorni Una notte di violenza improvvisa, una discussione degenerata e una vita spezzata davanti agli occhi del...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: 5 identificati per omicidio Bongiorni a Massa, tre sono minori. Lo avrebbero picchiato a terra; Omicidio Massa, proseguono indagini. Il 17enne fermato è campione boxe; Ore 14 2025/26 - Massa, chi sono i 5 ragazzi che hanno ucciso Giacomo Bongiorni? - 14/04/2026 - Video; Aggredito dal branco, muore davanti al figlio 11enne a Massa. Fermati tre giovani, uno è minorenne.

Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, oggi udienza di convalida per due dei fermatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, oggi udienza di convalida per due dei fermati ... tg24.sky.it

Massa e Forlì oggi gli interrogatori di convalida per i due omicidiL'udienza davanti al gip per i due fermati maggiorenni e per l'ex autista della croce rossa accusato di aver ucciso un'anziana ... avvenire.it

Omicidio di Massa: cosa è emerso al termine degli interrogatori - Ancora nuovi dettagli sulla morte di Giacomo Bongiorni - facebook.com facebook

A Massa migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni, morto dopo un’aggressione x.com