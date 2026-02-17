Uccise e fece a pezzi Carol Maltesi annullato ergastolo per Fontana

Fontana ha ucciso e smembrato Carol Maltesi, una vicenda che ha portato alla revoca dell’ergastolo. La decisione arriva dopo che il tribunale ha esaminato nuovi dettagli sulle modalità dell’omicidio avvenuto nel 2022 a Rescaldina, un paese vicino a Milano.

AGI - Torna in aula il  femminicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa nel 2022 a Rescaldina, in provincia di Milano. La  Cassazione, come anticipato dal quotidiano 'La Prealpina' e confermato all'AGI da fonti legali, ha rimandato in appello per la terza volta il procedimento a carico dell'ex bancario,  Davide Fontana, accusato di averla colpita a martellate, poi con un coltello e di averne fatto a pezzi il corpo custodendone i resti in un congelatore. Il legale dell'imputato, Stefano Paloschi, aveva presentato un ricorso con 15 motivi d'appello, insistendo in particolare sul tema della  premeditazione. 🔗 Leggi su Agi.it

Uccise Carol Maltesi, annullato l’ergastolo per la seconda volta a Davide FontanaDavide Fontana ha visto annullarsi di nuovo l’ergastolo deciso per l’omicidio di Carol Maltesi, avvenuto a Rescaldina, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso.

Carol Maltesi uccisa e fatti a pezzi, per Davide Fontana ergastolo annullato dalla Cassazione: ci sarà un terzo processo d'appelloLa Cassazione ha annullato l’ergastolo a Davide Fontana, condannato per aver ucciso e smembrato Carol Maltesi, portando così a un nuovo processo di appello.

