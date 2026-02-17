Fontana ha ucciso e smembrato Carol Maltesi, una vicenda che ha portato alla revoca dell’ergastolo. La decisione arriva dopo che il tribunale ha esaminato nuovi dettagli sulle modalità dell’omicidio avvenuto nel 2022 a Rescaldina, un paese vicino a Milano.

AGI - Torna in aula il femminicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa nel 2022 a Rescaldina, in provincia di Milano. La Cassazione, come anticipato dal quotidiano 'La Prealpina' e confermato all'AGI da fonti legali, ha rimandato in appello per la terza volta il procedimento a carico dell'ex bancario, Davide Fontana, accusato di averla colpita a martellate, poi con un coltello e di averne fatto a pezzi il corpo custodendone i resti in un congelatore. Il legale dell'imputato, Stefano Paloschi, aveva presentato un ricorso con 15 motivi d'appello, insistendo in particolare sul tema della premeditazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccise e fece a pezzi Carol Maltesi, annullato ergastolo per Fontana

