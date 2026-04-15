Uccide l' ex moglie davanti ai figli adolescenti a Torino | Abdelkader Ben Alaya condannato all' ergastolo

Il 15 aprile 2026, la Corte d'assise d'appello di Torino ha confermato la condanna all'ergastolo per Abdelkader Ben Alaya, riconosciuto colpevole dell'omicidio dell'ex moglie di fronte ai figli adolescenti. La decisione arriva dopo un processo in cui l'imputato è stato rappresentato dall'avvocata Sheila Foti. La vicenda ha avuto luogo in un contesto familiare, lasciando un segno profondo tra i protagonisti coinvolti.

Aggiornamento 15 aprile 2026. Oggi, la Corte d'assise d'appello di Torino ha confermato la pena dell'ergastolo per Abdelkader Ben Alaya, questa volta difeso dall'avvocata Sheila Foti. Sette mesi dopo il femminicidio di Roua Nabi, la Corte d'assise di Torino condanna in primo grado Abdelkader Ben.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Moglie maltrattata davanti ai figli: l’uomo del Ragusano condannato a 4 anni di carcereUn uomo di origine albanese, condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti gravemente aggravati alla propria moglie davanti ai figli... Dramma a Latisana: uccide la moglie con un’accetta e lascia un biglietto ai figli prima di suicidarsiUna tragedia familiare sconvolgente si è consumata a Latisana, in provincia di Udine, dove un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie nel sonno per poi...