Dramma a Latisana | uccide la moglie con un’accetta e lascia un biglietto ai figli prima di suicidarsi

A Latisana, in provincia di Udine, si è verificata una tragedia familiare: Luigi Codotto, di 80 anni, ha ucciso la moglie Luigia Rossi mentre dormiva, lasciando un messaggio ai figli prima di suicidarsi. Un episodio che ha sconvolto la comunità e solleva interrogativi sulle dinamiche di questa drammatica vicenda.

L’80enne Luigi Codotto ha ucciso Luigia Rossi mentre dormiva. Una tragedia familiare sconvolgente si è consumata a Latisana, in provincia di Udine, dove un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie nel sonno per poi togliersi la vita. Le vittime sono Luigi Codotto, detto Gigi, nato nel 1946, e la moglie Luigia Rossi, classe 1948. La coppia lascia tre figli. A scoprire i corpi, nella mattinata, è stata una parente, entrata nell’abitazione di famiglia per una visita. Davanti a lei si è presentata una scena drammatica, che ha fatto scattare immediatamente l’allarme. “Nulla faceva presagire ad una simile tragedia” – ha riferito Alessio, uno dei figli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Un uomo di 80 anni, Luigino Cadotti, ha colpito e ucciso sua moglie Luigia Rossi con un’accetta. Il dramma si è consumato a Latisana, in via Casette 51. Indagini in corso sull’omicidio-suicidio: a trovare il corpo una parente. Ecco la videoricostruzione sul luog - facebook.com facebook