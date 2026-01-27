In un locale di San Giuliano Terme, i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un uomo molesto. All’arrivo, il 45enne italiano ha reagito in modo aggressivo, cercando di opporsi ai militari. L’intervento si è concluso con l’identificazione dell’uomo e il mantenimento dell’ordine pubblico.

I carabinieri erano stati chiamati per un uomo "molesto" in un locale di San Giuliano Terme. Ma, quando sono arrivati nell’esercizio pubblico, il 45enne italiano si sarebbe scagliato contro di loro. La ricostruzione dei militari. L’episodio è accaduto domenica mattina. Gli uomini dell’Arma, giunti sul posto, hanno controllato la persona per la quale erano stati interpellati e che - a quanto hanno sostenuto i presenti - sarebbe stato molesto con gli avventori. Ma lui si sarebbe opposto al controllo. E si sarebbe scagliato contro di loro prendendo anche per i vestiti uno dei militari intervenuti e poi colpendo con schiaffi e calci i suoi colleghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Uomo molesto” a San Giuliano. I carabinieri arrivano nel locale, schiaffi e calci ai militari

