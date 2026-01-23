Un uomo di 29 anni, residente a Milano, è stato denunciato dopo aver causato un incidente a Rivolta d’Adda all’alba del 1° gennaio. Il conducente, con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito, è stato coinvolto in un episodio che ha richiesto l'intervento delle autorità. L’incidente rappresenta un grave rischio alla sicurezza stradale e sottolinea l’importanza di rispettare le norme sul consumo di alcol alla guida.

Rivolta d’Adda (Cremona), 23 gennaio 2026 - E’ salato il conto dell’ultimo dell’anno per un 29enne milanese, che all'alba del primo gennaio, con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al limite, è rimasto coinvolto in un incidente a Rivolta d’Adda. I Carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e per lui, considerando le aggravanti di aver provocato un incidente in fascia notturna, è scattata anche la denuncia penale oltre che il ritiro della patente. Poco dopo le cinque del primo dell’anno, la pattuglia della Stazione di Rivolta era stata inviata alla rotatoria tra la SP 90 e la SP 4 nel comune di Rivolta d’Adda perché era stato segnalato un incidente stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rivolta d'Adda, ubriaco al volante provoca un incidente: denunciato 29enne milanese

